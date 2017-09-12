Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in Katili Yakalandı!
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in katili Cemil Karanfil İzmir Konak’ta İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in katil damadı Cemil Karanfil, İzmir Konak'ta İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.
Cemil Karanfil'in Cumhuriyet Meydanı'nda çimlerin üzerinde yatarken şüpheli hareketleri üzerine güven timleri tarafından yakalandığı belirtildi.
Karanfil'in üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı öğrenildi.
Kadir Demirel'i geçtiğimiz 29 Mayıs'ta katlettikten sonra kayıplara karışan Cemil karanfil'in tanınmamak için sakal bıraktığı ifade edildi.
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten 56 yaşındaki Kadir Demirel ve kızı Esma Karanfil, 29 Mayıs 2017 tarihinde Başakşehir'de damadı Cemil Yavuz Karanfil'in bıçaklı saldırısına uğramış, bacağından ve karnından yaralanan Kadir Demirel, tedaviye alındığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.
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