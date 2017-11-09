Yemin Dayatmasından Ötürü Zana’nın Milletvekilliğinin Düşürülmesi Utançtır! 

Yemin metnini okumadığı için meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana’nın devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi prosedüründe son aşamaya gelindi.

Bilindiği üzere TBMM Başkanlık Divanı Zana’nın “devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine” ilişkin dosyayı, Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a sevk etmiş ve 17 Ekim’de toplanan Karma Komisyon, dosya üzerinde çalışılması için Hazırlık Komisyonu kurmuştu.

Konuyla ilgili oluşturulan Hazırlık Komisyonu çalışmalarını tamamladı ve AK Parti, CHP ve HDP’li üyelerden oluşan Komisyonda AK Parti ve CHP’li üyelerin olumlu, HDP’li üyenin karşı oyu ve 4’e 1 sonuçla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

AK Partili üyeler Zana’nın kendi iradesiyle yemin etmekten kaçındığı, bu durumda bilerek, isteyerek devamsızlık yaptığı ve devamsızlığın gerçekleştiği görüşünü savunurken; CHP’li üyenin ise “Anayasa ve İçtüzükte yemin etmemenin bir yaptırımı yok, bu konuda boşluk var ama devamsızlık gerçekleşmiştir” şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.

Hazırlık Komisyonu’nun raporunun 10 gün sonra toplanacak Karma Komisyon’da ele alınacağı ve buradan da aynı yönde karar çıkması durumunda dosyanın TBMM Genel Kurulu gündemine geleceği öğrenildi. Genel Kurul da aynı yönde karar verirse, Leyla Zana’nın milletvekilliği 276 oyla düşürülecek.

Bu şekilde AK Parti muhalif bir milletvekilinden kurtulmuş olacak belki ama aynı zamanda on yıllardır Meclis’te halkın seçtiği vekillere dayatılan yemin metnine yönelik muhafazakar camiada süregelen rahatsızlığı ve itirazı da yutmuş, içselleştirmiş olacak. Bu adımın son dönemde ardı ardına gelen devletçi-milliyetçi terbiye yönelimin yeni bir yansıması, örneği olarak iz bırakacağına kuşku yok!