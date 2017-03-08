Yemenli Kadınlar: Sessizliğiniz Çocuklarımızı Öldürüyor!

»Ana Sayfa»Yemen
08.03.2017 16:32
Yemenli Kadınlar: Sessizliğiniz Çocuklarımızı Öldürüyor!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Birleşmiş Milletler ofisinin önünde toplanan Yemenli kadınlar, “Sessizliğiniz çocuklarımızı öldürüyor!” yazılı pankartlarıyla gösteri yaptı.

Yemen’de devam eden savaş ülkeyi büyük bir açlığa ve sefalete sürükledi.

Mart 2015’ten bu yana süren savaşta 7 bin 100 kişi hayatını kaybetti, 44 bin kişinin yaralandı, 2 milyon kişi de yerinden edildi. Yemen’de 19 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç. Özellikle çocukların hayatı, açlık karşısında büyük tehlikede.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Yemenli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Sana’daki Birleşmiş Milletler temsilciliğinin önünde gösteri düzenledi. Gösterilerde, “Sessizliğiniz çocuklarımızı öldürüyor!”, “Savaşı durdurun, çocuklarımız ölüyor!”, “Kıtlık milyonlarca Yemenliyi tehdit ediyor!” yazılı pankartlar taşındı.

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