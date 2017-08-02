Yemenli Çocuklar Koleranın Pençesinde!

Yemen’de yaklaşık olarak 3 ay önce baş gösteren kolera salgınında 2 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Kıtlığın eşiğine gelen ülkede kötü beslenme nedeniyle 2 milyon çocuk ise salgın riskiyle karşı karşıya.

“Çocukların Ayakta Duracak Gücü Yok”

Euro News’ta yer alan habere göre, Save the Children adlı çocuklarla yardımlaşma kurumundan Caroline Anning, şunları söyledi:

“Büyük bir trajedinin kurbanı olan Yemenli çocuklar her yönden saldırı altındalar. Yetersiz beslenme nedeniyle milyonlarca çocuğun ayakta duracak, okula gidecek gücü yok. Kolera salgını çocukların ve ailelerinin hayatını ciddi şekilde tehdit ediyor.”

“Sahada Savaşanlar da Bu Trajediden Sorumlu”

Yemen’de milyonlarca kişiyi yerinden eden çatışmaların koleraya yakalanma riskini de arttırdığına dikkat çekildi:

“Sahada savaşan taraflar da bu trajediden sorumlu çünkü insani yardımların ulaştırılmasını zorlaştırıyorlar. Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği koalisyon güçlerinin hava saldırıları arıtma tesislerine ve hastanelere zarar vererek kolera salgınının yayılmasına neden oluyor.”

DSÖ’den Uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gerekli yardımların ulaştırılmaması hâlinde Yemen’de dünyanın en kötü kolera salgınının yaşanabileceğine dair uyarıda bulundu.