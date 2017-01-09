Yemenli Anneler: Çocuklarımızı Serbest Bırakın

»Ana Sayfa»Yemen
09.01.2017 18:07
Yemenli Anneler: Çocuklarımızı Serbest Bırakın
Yemenli anneler, Husiler ve Ali Abdullah Salih’e bağlı güçler tarafından kaçırılan çocuklarının serbest bırakılmasını talep etti.

Yemen’de Kaçırılanların Anneleri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “2016 geçti ama acılarımız geçmedi. Koca bir yıl geçti, binlerce evladımız kaçırılmış, Husiler ve Ali Abdullah Salih’e bağlı güçlerin hapislerinde zorla kaybedilmiş durumdalar. Kaçırılan ve zorla kaybedilenlerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.” denildi.

AA’da yer alan habere göre, bu kişilerin, çeşitli işkencelere maruz kaldığı, sistematik olarak aç bırakıldığı, zincirlere vurulduğu belirtilen açıklamada, söz konusu işkenceler nedeniyle 72 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, kaçırılanlar ve zorla kaybedilenler konusunun, siyâsî müzakerelerde ikincil bir mesele olarak görüldüğü vurgulanarak, “İşlenilen bu suçlara, uluslararası ya da yerel insan hakları örgütleri tepki göstermedi. Devam eden bu kaçırma olayları için bir caydırıcılığın da olmaması suçun işlenmeye devam etmesini teşvik ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Yemen’de çocukları kaçırılan anneler, onların serbest bırakılmaları için birlikte hareket etmek amacıyla Nisan 2016’da Sana’da “Kaçırılanların Anneleri Birliği”ni kurmuştu.

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