Yemenli Anneler: Çocuklarımızı Serbest Bırakın
Yemen’de Kaçırılanların Anneleri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “2016 geçti ama acılarımız geçmedi. Koca bir yıl geçti, binlerce evladımız kaçırılmış, Husiler ve Ali Abdullah Salih’e bağlı güçlerin hapislerinde zorla kaybedilmiş durumdalar. Kaçırılan ve zorla kaybedilenlerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.” denildi.
AA’da yer alan habere göre, bu kişilerin, çeşitli işkencelere maruz kaldığı, sistematik olarak aç bırakıldığı, zincirlere vurulduğu belirtilen açıklamada, söz konusu işkenceler nedeniyle 72 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Açıklamada, kaçırılanlar ve zorla kaybedilenler konusunun, siyâsî müzakerelerde ikincil bir mesele olarak görüldüğü vurgulanarak, “İşlenilen bu suçlara, uluslararası ya da yerel insan hakları örgütleri tepki göstermedi. Devam eden bu kaçırma olayları için bir caydırıcılığın da olmaması suçun işlenmeye devam etmesini teşvik ediyor.” ifadeleri kullanıldı.
Yemen’de çocukları kaçırılan anneler, onların serbest bırakılmaları için birlikte hareket etmek amacıyla Nisan 2016’da Sana’da “Kaçırılanların Anneleri Birliği”ni kurmuştu.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Tetiği Çeken Müslüman İse Terörist, Değilse Meczup!
- Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
- Evet, İnsanı Devlet’in Kölesi-Esiri Sayan Bu Sistem Değişmeli!
- Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı
- Komisyon, 15 Temmuz'daki İstihbarat Trafiği Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
- Siyonist Diplomattan İngiliz Parlamenterlere Kumpas Planı
- Mülteciler Donarak Hayatını Kaybetti!
- Katliamla, Tehcirle Suriye’nin Demografisini Değiştiren Esed Seçime Razıymış!
- Volkswagen Yöneticisi Oliver Schmidt FBI Tarafından Tutuklandı
- İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
- Adana’da ‘FETÖ’ Operasyonu: 40 Gözaltı
- Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
- İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
- İHH ve Avcılar Emniyeti 100 Suriyeli Çocuğu Okullu Yaptı
- Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı
- Milyonerlere 6 Bin Kişi Daha Eklendi!
- Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani Hayatını Kaybetti
- Yalan Haberle Herkese Her Şey Söyletiliyor!
- Diyarbakır’daki ‘Roboski Anıtı’ Kayyum Tarafından Kaldırıldı
- Direnişçiler Kalemun’da Çok Sayıda Yeri Ele Geçirdi
- Şam’ın Fethi Cephesi Komutanı Ebu Yusuf Ensari Şehid Edildi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Şahsiyeti' Seçildi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim