“Yemen’e İnsani Yardım Ulaştırmak Fiilen İmkânsız Hâle Geldi”

Yemen’e insani yardım ulaştırmanın fiilen imkânsız hâle geldiğini belirten Kızılhaç, Hudeybiye’de acil yardıma ihtiyacı olan insanlara götürmeyi planladıkları yardımları durdurduklarını duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Kızıldeniz sahilindeki çatışmalar nedeniyle Hudeydiye’de acil yardıma ihtiyacı olan 500 bin kişiye yapılacak yardımları durdurduğunu açıkladı. Kızılhaç, bunu güvenlik endişelerine bağladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Kızılhaç Orta Doğu Direktörü Robert Mardini, gıda kaynaklarının yüzde 90’ı ithalata dayanan ülkede insanların gıda rezervleriyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Mardini’ye göre, eldeki gıda kaynaklarının tükeneceği gün çok yakın.

“İnsanlar Sessizce Ölüyor”

Kızılhaç yetkilisi, ülkede savaşın getirdiği ölüm ve yaralanmalar gündemde olsa da, binlerce insanın “sessizce” açlığın yarattığı komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Mardini, hastalık ve yaralanmaların yüzde 45’ininse tedavi edilemediğini belirtti ve sağlık merkezlerinin çalışmadığını vurguladı.

BM’den de Çağrı Var

Birleşmiş Milletler’in (BM) Acil Yardım Koordinatörü Stephen O’Brien ise, uluslararası bağışçıları Yemenlilere yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması konusunda harekete geçmeye çağırırken, “Odaklandığım tek bir konu var: Hayatta kalmaları için insanlara yardımları ulaştırmak ve bu insanları korumak. Ayrıca kaynaklarımızı harekete geçirerek nerede ihtiyaç varsa oraya girebilmek.” diye konuştu.

Bu yıl başında çatışmalar nedeniyle Aden Körfezi’ndeki 5 yardım gemisi tahrip edildi. Onlarca gemi ise kıyıya yanaşamadı.

“3,3 Milyon Kişi Yetersiz Besleniyor”

BM’nin raporuna göre, ülkede 2,1 milyonu çocuk olmak üzere 3,3 milyon kişi yetersiz besleniyor.

5 yaş altı 460 bin çocuk yetersiz beslendiği için ishal ve başka hastalıklardan hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya.