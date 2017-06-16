Yemen'e Gönderilen İnsani Yardım TIR'larına Bombalı Saldırı

Suudi Arabistan merkezli Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezinin Yemen'e gönderdiği 3 insani yardım TIR'ına bombalı saldırı yapıldığı bildirildi.

Yemen Haber Ajansı SABA'ya göre, merkeze ait insani yardım malzemelerini taşıyan 3 TIR, Marib ile Sana'ya bağlı Nihm ilçesini birbirine bağlayan yoldaki tır deposunda yüklerini boşaltmak üzere durduğu sırada saldırı gerçekleştirildi.

Depoya yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yanan tırlardaki gıda ve yardım maddeleri kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Merkezden yapılan açıklamada, bu tür saldırıların Yemen halkına yönelik insani yardımların seyrini etkilemeyeceği vurgulandı.

Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Yemen nüfusunun üçte ikisini oluşturan 18 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.