Yemen'deki Son Durum ve Tarafların Nüfuz Alanları

Yemen'de varılan ateşkese rağmen barış sürecinde "sınıfta kalan", 2016'da herhangi bir ilerleme kaydedemeyen taraflar, 2017 yılını kendileri için "zafer yılı" olarak tanımlıyor.

Yemen'de yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında Mart 2015'ten bu yana "ateşkeslere rağmen" çatışmalar devam ederken, köklü değişimlerin yaşandığı 2015 yılına göre 2016 yılında "nitelikli bir ilerleme" sağlayamayan taraflar, kontrol altına aldıkları bölgeleri ise büyük ölçüde koruyor.

Uluslararası tarafların ara buluculuğunda varılan ateşkese rağmen barış sürecinde "sınıfta kalan", 2016'da herhangi bir ilerleme kaydedemeyen taraflar, 2017 yılını ise kendileri için "zafer yılı" olarak tanımlıyor.

Hükümet güçleri, doğu, orta kesimler ve güney olmak üzere, ülke topraklarının dörtte üçünden fazlasına hakimken, Husiler ile Salih yanlıları, kuzeybatıda ülkenin üçte birinden daha küçük bir alanı elinde tutuyor.

Uzmanlara göre, başkent Sana ve sahil kesimlerinde varlık gösteren Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçler "coğrafi olarak küçük fakat stratejik olarak önemli" yerleri kontrol ediyor.

Kontrolündeki bazı bölgeleri kaybeden El-Kaide ise ülkenin güneyinde küçük bir alanda etkisini sürdürüyor. Bu alanların dışında ülkenin bazı bölgelerinde ise hakimiyet mücadelesi veriyor.

Çatışan taraflardan hükümet güçleri, Husilerin kontrolündeki Sana, Marib, Taiz ve Şebve'deki kalelerine ilerleme, Husiler ise ellerindeki toprakları savunma ve Suudi Arabistan sınırına saldırma stratejisi izliyor.

AA