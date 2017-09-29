“Yemen’deki Kolera Salgını Tarihteki En Büyük Salgın”

Uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, “27 Nisan’dan bu yana Yemen’de kolera hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 100’ü aştı, 755 bin şüpheli vaka tespit edildi. Bu, tarih boyunca kaydedilen en yüksek sayı.” ifadesi kullanıldı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, şüpheli vaka sayılarının kasım ayına kadar 1 milyon kişiye ulaşabileceği belirtildi.

“Dünyadaki En Büyük İnsani Kriz”

Oxfam’ın İnsani Yardım Müdür Yardımcısı Nigel Timmins ise açıklamada, Yemen’de “dünyadaki en büyük insani krizin” yaşandığını kaydetti.

Timmins, Yemen’deki krizin gittikçe kötüleştiğine ve ülkede 2 yılı aşkın süredir devam eden savaşın koleranın yayılması için benzersiz bir ortam hazırladığına dikkat çekti.

DSÖ: 2 Bin 119 Kişi Koleradan Öldü

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önceki gün yayımladığı raporda, kolera salgınının ortaya çıktığı 27 Nisan’dan bu yana ülke genelinde 745 bin 205 şüpheli vaka görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 119 kişinin öldüğü belirtilmişti.