Yemen’deki Kolera Salgını: Can Kaybı Sayısı Bin 992 Oldu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan raporda, Yemen’de kolera hastalığının ilk ortaya çıktığı 27 Nisan’dan bu yana 419 bin 804 vakanın görüldüğü ve bin 992 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, salgının en çok Hacce, Hudeyde, İbb ve Taiz kentlerinde can aldığı ifade edilen raporda, dünden bu yana 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bu durumun ölüm oranında azalmaya işaret ettiği kaydedildi.

Şu ana kadar 405 bin 706 kişinin de hastalıktan kurtulduğu aktarıldı.

Yemen’de iki yıldan uzun bir süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.