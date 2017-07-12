Yemen’deki Kolera Salgını: Can Kaybı Sayısı Bin 742 Oldu!

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin 21 vilayetinde görülen kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının dün itibariyle bin 742’ye yükseldiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, Yemen’de 27 Nisan’dan bu yana 320 bin şüpheli kolera vakasının tespit edildiği aktarıldı.

“200 Milyon Dolar Gerekiyor”

Öte yandan, Birleşmiş Milletler’in (BM) Yemen’deki İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Yemen’deki kolera salgını ile mücadeleye 200 milyon dolar katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

Söz konusu desteğin gelmemesi durumunda örgüte bağlı ajansların, Yemen’de açlık ve salgın hastalıklarla mücadele için programlarını yeniden düzenlemesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

“İhtiyaç Sahibi Kişiler Listesine İki Milyon Kişi Daha Eklendi”

McGoldrick, ayrıca, ülkedeki insani krizle ilgili, “Yemen’e gereken yardımlar yapılmadığından bu yıl içerisinde iki milyon insan daha ihtiyaç sahibi kişiler listesine eklendi.” ifadelerini kullandı.

Yemen’de iki yıldan uzun bir süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.