Yemen’deki Kolera Salgını: Can Kaybı Sayısı Bin 54 Oldu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Twitter hesabından Yemen’deki kolera salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, 27 Nisan’dan bu yana 20 vilayette salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 54’e yükseldiğini aktardı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada ayrıca ülkede 151 binden fazla şüpheli vaka tespit edildiği kaydedildi.

Yemen’de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.