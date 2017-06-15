“Yemen’deki Dram Modern Dünyanın Yüz Karası”

Amerika Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, Amerika Zekat Vakfı’nın geleneksel iftarından sonra AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) “dünyadaki en kötü açlık krizlerinden birinin” yaşandığına ilişkin uyarıda bulunduğu Yemen’deki dramı “modern dünyanın yüz karası” olarak niteleyen Demir, “Binlerce kadın, erkek ve çocuğun hayatını kaybettiği, kolera gibi salgın hastalıkların pençesinde boğuşan Yemen’i 21. yüzyılın medeni dünyası sadece seyretmektedir. Eğer Yemen’e bir an önce sahip çıkılmazsa, insanlığımız bu topraklarda ölecektir.” dedi.

Başta Müslüman ülkeler, BM ve ABD gibi gelişmiş devletler olmak üzere tüm dünyayı Yemen’e yardıma çağıran Demir, “Yemen’in bizlere ihtiyacı var. Kimliklerimizi bir kenara bırakıp, birer insan olarak bu içler acısı duruma ‘dur’ diyelim.” diye konuştu.

Vakfın bu yılki geleneksel iftar programına, aralarında Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal’in de bulunduğu çok sayıda ülke, din ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.