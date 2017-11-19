Yemen’deki Difteri Salgını: Can Kaybı Sayısı 14 Oldu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Temsilciliği’nin Twitter sayfasından yapılan açıklamada, kasım ayının ilk haftası itibariyle ülkede, 120 kişide difteriye rastlandığı, 14 kişinin ise salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, difterinin hızla yayıldığı ifade edilirken, hastalığa yakalananların çoğunun çocuk olduğu kaydedildi.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier yaptığı açıklamada, Yemen’de kasım ayının ilk haftasında ve 10 valilik sınırları içinde 118 difteri vakası tespit edildiğini, 8 valilikte de 11 kişinin difteri nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine, Yemen’deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin acilen açılmasına yönelik çağrı yapmış, Yemen’e uygulanan ablukanın milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atacağına ilişkin uyarıda bulunmuştu.

Husilerin 4 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a balistik füze atmasının ardından koalisyon güçleri, pazartesi günü Yemen’deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin kapatılmasını öngören bir karar almıştı.