“Yemen’deki Çatışmalarda 2015’ten Beri 7 Bin 600 Kişi Öldü”
Dünya Sağlık Teşkilatı, Yemen’de 2015 yılından beri devam eden çatışmaların ülkede 7 bin 600 kişinin ölümüne sebep olduğunu, mali destek sağlanmaması hâlinde bu sayının yükselebileceğini açıkladı.
Teşkilatın, Yemen’deki bürosu tarafından yayımlanan beyannamede, sağlık kuruluşlarından alınan kayıtlara göre, yaralıların sayısının 42 bine ulaştığına yer verildi. Teşkilat, sağlık kuruluşlarının sağlıklı kayıt tutmamaları ve tarafların ölü sayısını tam olarak bildirmemeleri sebebiyle bu rakamların düşük olabileceğini kaydetti.
Raporda, Yemen’de iki yıldır süren savaş sebebiyle, geçen eylülden sonra sağlık kuruluşlarına ayrılan bütçenin azlığının da ölü sayısının artmasında etkili olabileceğine işâret edildi.
“14,8 Milyonu Aşkın Kişi Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamıyor”
Dünya Sağlık Teşkilatı’nın Yemen’deki temsilcisi Nevio Zagaria, Yemen’de 14,8 milyonu aşkın insanın sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını, yeteri kadar mali destek sağlanmaması durumunda sağlık sisteminde daha fazla kötüleşmenin görülebileceğine dikkat çekti.
Rapor, sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 45’inin tam olarak çalıştığı, yüzde 38’inin kısmen çalıştığı, yüzde 17’sinin ise sağlık hizmeti vermeyi durdurduğu kaydedildi. 274 sağlık tesisisin hasar gördüğü veya tahrip olduğu, Hudeyde Devrim Hastanesi’nde çalışanların beş aydır maaş alamadıkları, tıbbî malzeme kıtlığı çektikleri, jeneratörleri çalıştıracak yakıt bulamadıkları belirtildi.
Devrim Genel Hastanesi’nin müdürü Dr. Halid Sohail, 300 yatak kapasitesi olan hastahanede bin 200 personelin çalıştığını ıfade etti.
Kaynak: Yemen Sahnesi (Sayı 64)
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