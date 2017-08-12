“Yemen’deki Afrikalı Göçmen Sayısı 30 Bini Aştı”

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen’in çatışmalara rağmen hâlen göçmenler için bir kaçış ve geçiş noktası olduğu vurgulandı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, geçen yıl 117 binden fazla göçmenin deniz yolunu kullanarak giriş yaptığı ülkeye yılbaşından bu yana 30 binden fazla Afrikalı göçmenin geldiği kaydedildi.

İnsan kaçakçılarının, emniyet güçlerini gördüklerinde göçmenleri suya atlamaya zorladığı bilgisine de açıklamada yer verildi.

Etiyopya ve Somali’nin başını çektiği Afrika ülkelerinden Yemen’e gelen göçmenler burada 6 ay ila 1 yıl kalıp sonrasında Suudi Arabistan’a geçmeye çalışıyor. Bazıları ise Yemen’de kalmayı tercih ediyor.

BMMYK, Aden ve Şebve’de Afrikalı göçmenlerin kaldığı pek çok kampı yönetiyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 10 Ağustos’ta, Yemen açıklarında denize atılarak ölüme terk edilen çoğunluğu genç 120 Afrikalı göçmenden 51’inin boğulduğunu bildirmişti.