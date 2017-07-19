Yemen’de Yine Siviller Hedef Oldu!
Suud’un öncülüğünde bir araya gelen koalisyon güçlerinin hava saldırısında Yemen’de 20’den fazla sivil katletildi.
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Suudi öncülüğündeki koalisyon güçleriyle Ali Abdullah Salih destekli Husiler arasındaki savaşta siviller hedef olmayı sürdürüyor. BM’den yapılan açıklamada bugün gerçekleşen bir hava saldırısında Güney Yemen’deki Taiz kentine bağlı el-Atera köyünde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20’den fazla sivil can verdi.
Etiketler : yemen, husi, suudi arabistan
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