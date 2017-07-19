Yemen’de Yine Siviller Hedef Oldu!

Suudi öncülüğündeki koalisyon güçleriyle Ali Abdullah Salih destekli Husiler arasındaki savaşta siviller hedef olmayı sürdürüyor. BM’den yapılan açıklamada bugün gerçekleşen bir hava saldırısında Güney Yemen’deki Taiz kentine bağlı el-Atera köyünde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20’den fazla sivil can verdi.