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Yemen’de Yine Siviller Hedef Oldu!

Yemen’de Yine Siviller Hedef Oldu!

​​​​​​​Suud’un öncülüğünde bir araya gelen koalisyon güçlerinin hava saldırısında Yemen’de 20’den fazla  sivil katletildi.

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Suudi öncülüğündeki koalisyon güçleriyle Ali Abdullah Salih destekli Husiler arasındaki savaşta siviller hedef olmayı sürdürüyor. BM’den yapılan açıklamada bugün gerçekleşen bir hava saldırısında Güney Yemen’deki Taiz kentine bağlı el-Atera köyünde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20’den fazla sivil can verdi.

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