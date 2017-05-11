Yemen'de "Siyasi Geçiş Konseyi" Kuruldu

Yemen'deki ayrılıkçı "Güney Hareketi", Husilerden geri alınan güneydeki bölgelerin idaresi için eski Aden Valisi Aydarus ez-Zebidi liderliğinde "siyasi geçiş konseyi" kurulduğunu bildirdi.

Konseye Şebve, Hadramevt, Dale ve Lahec valilerinin katıldığı, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin memleketi Ebyen valisinin ise oluşumda yer almadığı ifade edildi.

Meşru hükümette görevli Ulaştırma Bakanı Murad el-Halimi ve İletişim Bakanı Lutfi Baharif'in yanı sıra çok sayıda yetkilinin yeni kurulan konseye katıldığı öne sürüldü.

Yemen'deki "Güney Hareketi", Cumhurbaşkanı Hadi tarafından geçen ay sonunda görevden alınan Aden Valisi Zebidi'ye ülkenin güneyinde yeni bir siyasi yönetim kurma yetkisi verdiğini duyurmuştu.

Yemen'in kuzeyi ile güneyi 1990'da birleşmiş ancak güneydeki güçlerin "dışlandıkları" yönündeki şikayetleri üzerine 1994'te iki ay süren çatışmalar yaşanmıştı.

Ayrılıkçı Güney Hareketi iki tarafın ayrılmasında ısrar ediyor.