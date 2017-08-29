Yemen’de Sel: 10 Kişi Hayatını Kaybetti!

Yemen’in Lahic vilayetine bağlı el-Mukatara ilçesinden Kaymakam Basım ez-Zurayki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güney kesimlerinde etkli olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını söyledi.

Bölgenin selden büyük zarar gördüğünü belirten ez-Zurayki, yetkililere çağrıda bulunarak acil yardım istedi.