“Yemen’de Savaş Kanunları 17 Bin 123 Kez İhlal Edildi”

Yemen’deki insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları soruşturmak için kurulan Ulusal Komite’nin hazırladığı raporda, bazı vilayetlerde savaş kanunlarının 17 bin 123 kez ihlal edildiğinin belgelendiği duyuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 36. Dönem Toplantısı’nda sunulan rapor, ülke genelinde mağdur, görgü tanığı ya da ihbar eden 16 bin 191 kişinin dinlenilmesinin ardından hazırlandı.

Raporda, sözü geçen ihlaller arasında “çocukların silahlandırılması, sivillerin hedef alınması, mayın döşenmesi, kültürel ve tarihi yapılara zarar verilmesi, sağlık personeli ve hastanelerin hedef alınması, zorunlu göç ve zorla kaybettirme vakıaları” yer alıyor.

Ayrıca, savaş kanunlarının ihlali ile ilgili yaklaşık 3 bin dosya başsavcılığa teslim edilecek.

Kaynak: SABA, AA