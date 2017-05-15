Yemen'de Kolera Salgını Yayılıyor: 115 Ölü

Yemen'in farklı illerinde 27 Nisan'dan bu yana koleraya yakalananlardan 115'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Direktörü Dominik Stillhart, başkent Sana'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede ciddi kolera salgını yaşandığına dikkati çekti.

Stillhart, Yemen Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkenin 14 vilayetinde 27 Nisan'dan bu yana 8 bin 500 kişinin koleraya yakalandığını, 115 kişinin de salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ebyen Halk Sağlığı ve Nüfus Dairesi Müdürü Ali Mansur Hanşel de Ebyen'de son üç gün içerisinde şiddetli ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılan şüpheli vaka sayısının 182'ye yükseldiğini belirtti.

Luder ilçesinde salgının çok fazla görüldüğüne ve şüpheli vakaların 110'unun bu ilçeden olduğuna işaret eden Hanşel, ayrıca Luder ve Mudiye ilçelerine gelen Dünya Sağlık Örgütünden (WHO) bir heyetin, acil tıbbi yardım dağıttığını kaydetti.

WHO'dan önceki gün yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana Yemen'in farklı illerinde koleraya yakalanan 51 kişinin öldüğü bildirilmişti. DSÖ'nün verilerine göre, ülkede görülen bir önceki salgında 21 bin kişi hastalığa yakalanmış, 103 kişi de ölmüştü.

AA