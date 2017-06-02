Yemen’de Kolera Salgını: Can Kaybı Sayısı 500’ü Aştı!

2 yıldır savaşın sürdüğü Yemen’de kolera salgını 253 bölgeye yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 532’ye yükseldiğini açıkladı.

WHO’nun Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 27 Nisan’dan beri 65 bin 300’den fazla şüpheli vaka tespit edildiği belirtildi.

Yemen’de 2 milyon çocuk da, kirli su ve gıdayla bulaşan hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler (BM) de, önlem alınmazsa Yemen’in “sosyal, ekonomik ve kurumsal olarak çökme” tehlikesinin bulunduğu uyarısı yaptı.

Kaynak: BBC Türkçe