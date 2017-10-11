“Yemen’de Kız Çocuklarının Yüzde 31’i Eğitimden Mahrum”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Yemen’deki temsilciliğinden, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla, yapılan yazılı açıklamada, “Yemen’de kız çocuklarının yüzde 31’i eğitim alamıyor. Ülkede çatışmaların devam etmesi, eğitim seviyesine gölge düşürüyor ve durumu daha da kötüleştiriyor.” denildi.

UNICEF’ten geçen ay yapılan açıklamada, Yemen’de 166 binden fazla öğretmenin Ekim 2016’dan bu yana maaşlarını alamadığı, ülkede 4,5 milyondan fazla öğrencinin de eğitim hayatına devam edemediği belirtilmişti.

Kaynak: AA