“Yemen’de Kadınlar ve Çocuklar Vahşi Saldırılara Maruz Kalıyor”
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed, Yemen’de Abdurrabu Mansur Hadi yönetimine destek veren koalisyon güçlerinin Sana’nın Erhab ilçesine düzenlediği saldırıda sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
AA’da yer alan habere göre, açıklamasında sivillere yönelik gelişigüzel saldırıların hiçbir koşulda haklı gösterilemeyeceğini vurgulayan Şeyh Ahmed, şu ifadeleri kullandı:
“Siviller her gün uluslararası insan hakları tamamen hiçe sayılarak düzenlenen saldırılar ve çatışmalarda hayatlarını kaybediyor. Sivillere yönelik saldırılar, kim yaparsa yapsın, mazur görülemez. Kadınlar ve çocuklar vahşi saldırılara maruz kalıyor. Buna hemen son verilmeli.”
BM Temsilcisi Şeyh Ahmed, Yemen’deki tüm tarafları sivillerin hayatına ve uluslararası insan haklarına saygı göstermeye çağırdı.
Husilere yakın basında çarşamba günü yer alan haberlerde koalisyon güçlerinin Erhab’da düzenlediği saldırıda 6 kadının hayatını kaybettiği, 10 sivilin de yaralandığı iddia edilmişti. Koalisyon güçleri ise iddiaları araştıracaklarını açıklamıştı.
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