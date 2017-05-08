Yemen'de Islah Partisi Binasına Saldırı

Yemen'de dokuz siyasi parti, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nin, Aden'deki binasının kundaklanmasını kınadı.

Saldırıyı kınayan siyasi partiler tarafından yapılan ortak açıklamada, "Yapılan bu çirkin saldırı sadece darbeci milislere (Husiler) ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçlere yarar." ifadeleri kullanıldı.

Barışçıl Değişim Nahda Hareketi, Kurtuluş Cephesi, İttihatçı Birlik Partisi, Islah Partisi, Genel Halk Kongresi, Arap Baas Sosyalist Partisi, İttihatçı Halk Nasıri Örgütü, Yemen Reşad Birliği ile Adalet ve İnşa Partisi tarafından yapılan açıklamada, Barışçıl ve farklı siyasi görüşlere sahip olan tüm vatandaşları kucaklayan huzurlu Aden kentinde bu tür olayların yapılmaması uyarısında bulunularak, saldırıların geçici başkentin istikrar ve güvenliğini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, emniyet güçlerinden faillerin yakalanıp adalete teslim edilmeleri çağrısı yapılarak, "Akil sahibi herkese çabasını ülkenin hayrını istemeyen vatan düşmanlarına karşı kullanması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Islah Partisi'nin Aden'deki merkezinde geçen cumartesi sabaha karşı çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük maddi hasar meydana geldiği belirtilmişti.

Söz konusu partinin Lahec kentindeki binası da geçen hafta ateşe verilmişti. Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı.