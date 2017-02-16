Yemen’de İnsani Kriz Büyüyor!

Yemen’de yaşanan savaş nedeniyle 2,2 milyon Yemenli evlerini terk etmek zorunda kalırken, halkın yüzde 51’i de temel gıda maddelerine ulaşmakta sıkıntı yaşıyor.

Yemen’de yaşanan savaş nedeniyle halkın yarısından fazlası, temel gıda maddelerine ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada da, ülkedeki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu ve hastaların ilaç alamadığı ifade ediliyor.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, İHH Ortadoğu Masası, bölgedeki partnerler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından alınan bilgilerden derleyerek “Yemen’deki İnsani Duruma Genel Bir Bakış” başlıklı bir rapor hazırladı.

Söz konusu raporda, Yemen’de yaşanan savaş ve çatışmalar altındaki sivillerin insan haklarından mahrum olduğu belirtiliyor.

BM Yaşananları Sâdece İzliyor

Yemen’in son durumunun haritasının çizildiği rapora göre, ülkede 18,8 milyon insani yardıma ve himaye edilmeye muhtaç durumda.

Sivil toplum kuruluşları Husilerin muhasara altında tuttuğu bölgelere bir koridorun açılıp emniyetli bir şekilde gıda ve ilaç sokulması için ne kadar Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlara başvuru yapsalar da dikkate alınmamış, hattâ yapılan yardımları Husilerin gasp etmesine göz yumulmuş.

İhtiyaç Duyulan Hususlar

Raporda başlıca ihtiyaç duyulan hususlar ise şöyle sıralanmış:

1. Vatandaşların koruması:

Yaşan savaş ile birlikte 36 bin 818 kişinin yaralandığı ve 7 bin 70 kişinin de yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. 3 milyondan fazla kişi ise göçmen durumunda, evlerini terk etmiş ve barınma ihtiyacı duyuyor.

4 bin 744 çocuk bu çatışmalardan zarar görürken bin 275 çocuk ise militan olarak kullanıldı.

2. Gıda ihtiyacı:

Yemen’de yaklaşık 14 milyon kişinin gıda ihtiyacı bulunuyor. Bu rakamın 7 milyonunun ise gıdaya olan ihtiyacı ciddi boyutlara varmış durumda.

14,4 milyon kişinin temiz içme suyuna ve alt yapıya ihtiyacı bulunuyor.

3. Sağlık ihtiyacı:

14,7 milyon kişinin sağlık ihtiyacı bulunmaktadır ve bu kişiler ciddi oranda sağlık hizmeti alamıyor. 3,3 milyon kişi kötü beslenmeden kaynaklı hastalıklarla mücadele ediyor. 462 bin çocuk ciddi oranda kötü beslemeden dolayı şiddetli hastalıklarla boğuşuyor. Birçok sağlık ihtiyacı karşılanamazken ilaçlarda ciddi oranda eksiklikler bulunuyor. 8,8 milyon kişi ise sağlık hizmetlerinin tamamen yok olduğu bölgelerde yaşıyor.

Her 10 bin kişiye 22 sağlık görevlisi düşüyor.

4. Alt yapı ve temel hizmetler:

Ancak yüzde 45 oranında alt yapı hizmeti verilebiliyor. Birçok kurum, personeline maaş veremediğinden hizmetlerini yerine getiremiyor. Yemen’in yüzde 30’u devletten gelen düzenli maaş ile geçiniyordu ki bu maaşlar savaş sebebiyle şu an verilemiyor.

Bin 600’den fazla okul eğitim hizmeti veremezken, 2 milyondan fazla öğrenci eğitim dışında kaldı.

İç Göç, İşkence, İnsan Ticareti...

Raporda ayrıca Yemen’deki mültecilerin durumu, yaşanan iç göç ve hapis, işkence ve insan ticareti gibi konular da ele alınıyor.

Buna göre, ülkede Somali ve Etiyopyalılar başta olmak üzere 97 bin mültecinin yaşadığı, 2,2 milyon Yemenlinin de evlerini terk ettiği tahmin ediliyor.

Husiler ve Ali Abdullah Salih güçleri tarafından çoğu Islah Partisi’ne mensup 11 bin kişi hapse atıldığı, 57 kişinin işkenceden can verdiği, 4 bin 698 kişinin 484’inin hapishanede işkence gördüğü; hattâ hapiste yer kalmadığından 8 adet hapishane daha açıldığı ve çeşitli barınakların hapishaneye dönüştürüldüğü raporda dikkat çekilen bir başka konu.

İHH’nın Yemen Yardımları

Raporun sonunda ise İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2016’da Yemen’de gerçekleştirdiği projelere yer veriliyor.

Özellikle gıda ve su sorununun birçok bölgede etkisini sürdürdüğü, sağlık krizinin de her geçen gün artarak devam ettiği belirtilen raporda İHH’nın gıda ve su sorununa yönelik özellikle Taiz bölgesinde projeler hayata geçirdiği, mültecilerin ağırlıkta olduğu bölgelerde de gıda dağıtımları ve mobil sağlık hizmetlerinin yapıldığı kaydediliyor.