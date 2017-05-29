Yemen’de Husiler 42 Kişiyi Serbest Bıraktı
Yemen’de İran destekli Husiler, Sana’daki hapishanelerde tuttukları 42 kişiyi serbest bıraktıklarını duyurdu.
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Yemen’de İran destekli Husilere ait basın merkezinin yayımladığı açıklamada, hükümet güçleri adına faaliyet gösterdiği için Sana’daki hapishanelerde alıkonulan 42 kişinin, Lahic Valisi Şeyh Ahmed Cerib’in huzurunda serbest bırakıldığı ifade edildi.
Husilerin lideri Abdumelik Husi, Ramazan ayının başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, tarafların alıkoyduğu tüm kişilerin serbest bırakılmasına yönelik çağrı yapmıştı.
Kaynak: AA
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