Yemen'de Hükümet Güçleriyle Husiler Arasında Çatışma: 12 Ölü

Yemen ordu sözcülerinden Albay Abdulbasıt el-Bahr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taiz'in batısında bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Et-Teşrifet askeri kampının etrafında son 24 saatte yaşanan çatışmalarda Husilerden 10 kişinin öldüğünü, onlarca militanın da yaralandığını belirtti.

Bahr, çıkan çatışmalarda ayrıca güvenlik güçlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Husiler ve destekçileri güneyden sıradağlar ile çevrili olan Taiz'i, kuzeyden Sittin Caddesi, doğudan ise El-Huban bölgesinden itibaren kuşatma altında tutuyor.

Yemen ordusu geçen ağustos ayında Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) de desteğiyle kuşatmayı güneybatıdan kısmen kırmayı başarmıştı.

Yemen iki yılı aşkın süredir Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

AA