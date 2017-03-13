“Yemen’de Her 10 Dakikada Bir Çocuk Hayatını Kaybediyor”

»Ana Sayfa»Yemen
13.03.2017 10:59
“Yemen’de Her 10 Dakikada Bir Çocuk Hayatını Kaybediyor”
2 milyon çocuğun açlık sınırında olduğu Yemen’de artan ölümler, “insânî kriz” boyutuna ulaştı. Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ali Doğan, “Yardım tırları bölgeye ulaşmazsa her dakika bir çocuk hayatını kaybedecektir.” dedi.

Yemen’de Mart 2015’te başlayan ve iki yıldır devam eden savaş nedeniyle 27 milyon nüfuslu ülkenin yarısından fazlası, temel gıda maddelerine ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Devam eden çatışmalar nedeniyle sağlık sisteminin kritik eşikte olduğu ve uluslararası yardımların yeterince bölge halkına ulaşmaması nedeniyle her 10 dakikada bir çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği belirtiliyor.

“Bir An Önce Müdahale Edilmeli”

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, 2,1 milyonu çocuk olmak üzere toplam 14 milyon kişinin temel gıda malzemelerine ulaşamadığını dile getiren Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ali Doğan, “Yaşanan insânî krize bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Yardım tırlarının bölgeye ulaşmadığı her dakika çocuklar hayatını kaybetmeye devam edecektir. Bu krize bir an önce çözüm üretilmeli ve acil olarak Yemen’e insânî yardım gönderilmelidir.” dedi.

“Yaşanan Çocuk Ölümleri Artmaya Başladı”

Savaşın başladığı Mart 2015’ten bu yana yaklaşık bin 400 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 400’den fazla çocuğun da yaralandığını söyleyen Doğan, “Yaşanan çocuk ölümleri gıda yetersizliğiyle birlikte artmaya başladı. Can kayıplarını engellemek için Mayıs 2016’da Aden şehrinin Al-Sheikh, Dar Sad, Al-Mulla, Al-Borika bölgelerinde, 4 beslenme sağlığı merkezi açtık.” diye konuştu.

“Daha Çok Yardım Gerek”

Yürütülen “Bebekler Açlığa Dayanamaz” başlıklı kampanya ile birlikte bağışçı ve gönüllülerin desteğiyle bu merkezlerde anne ve bebeklere beslenme sağlığı tedavisi yaptıklarını söyleyen Doğan, “Günlük ortalama 200 muayene gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 14 bin 429 kişiyi muayene ettik. Ayrıca bugüne kadar 2 bin 800 mama ve 16 bin 752 bebek bisküvisi dağıtıldı. Ancak bunlar bölge halkı için yetersiz kalıyor. Milyonlarca çocuğumuz açlık sınırında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bir an önce bu soruna bir çözüm üretmeli ve yaşanılan insânî krize müdahale edilmelidir.” şeklinde konuştu.

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