"Yemen'de Dünyanın En Büyük İnsani Krizlerinden Biri Yaşanıyor"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, nüfusunun yüzde 80'i insani yardıma muhtaç Yemen'de devam eden krizin "insan kaynaklı" olduğuna dikkati çekerek, "Yemen'de dünyanın en büyük insani krizlerinden biriyle karşı karşıyayız." dedi.

O'Biren, her yıl çatışmalar, savaşlar ve doğal afetlerden etkilenen milyonlarca sivilin ve hayatını kaybeden insani yardım çalışanlarının anıldığı 19 Ağustos "Dünya İnsani Yardım Günü"nde soruları cevapladı.

Dünyanın birçok yerinde çatışma bölgelerinde sivillerin ve insani yardım çalışanlarının hedef alındığına dikkati çeken O'Brien, "Geçen yıl insani yardım çalışanlarına yönelik 158 saldırıda 101 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı ve 89 insani yardım çalışanı da kaçırıldı." diye konuştu.

Başkalarına yardım etmek ve onların hayatta kalmalarını sağlamak dışında amaçları olmayan insani yardım çalışanlarının hedef alınmasını kınayan O'Brien, "Yetkililerin, hükümetlerin, bu çirkin ve kabul edilemez saldırıları geçekleştirenlerin şunu iyi bilmesi gerek, insani yardım çalışanları hedef alınmamalı." diye konuştu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'nin dünyanın her yerinden insani yardım faaliyetlerine ilgi gösteren ve bu alanda uzman binlerce kişinin ilgisini çekmekte başarılı olduğunu belirten O'Brien, zirvede verilen taahhütlere bağlı kalınmasını sağlayacak mekanizma hazırladıklarını ifade etti.

"YARDIMLARIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK GÜVENLİ ERİŞİMİN SAĞLANAMAMASI"

O'Brien, dünyanın birçok yerinde yardıma muhtaç insanlara ulaşılamamasının önündeki en büyük engeli ise insani yardım çalışanlarına güvenli erişim sağlanamaması olarak açıkladı.

Türkiye, Rusya ve İran tarafından Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulması ile insani yardımların ulaştırılması konusunda biraz ilerleme kaydedildiğini dile getiren O'Brien, insani yardımların savaşta hangi tarafta yer aldığına ya da etnik yapıya bakılmaksızın tarafsız bir şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

"SURİYE'DE ÇOK FAZLA İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ VAR"

Suriye'de çatışmalar durduğu sürece BM'nin insani yardımlarının da artacağına dikkati çeken O'Brien, "Suriye'de çok fazla insani yardıma ihtiyaç var ve savaş devam ettiği, krize siyasi çözüm bulunmadığı sürece daha da fazlasına ihtiyaç duyulacak." ifadelerini kullandı.

"YEMEN'DE DÜNYANIN EN BÜYÜK KRİZLERİNDEN BİRİ YAŞANIYOR"

Güney Sudan, Somali, Nijerya ve Yemen'de yaklaşık 20 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu ancak Yemen'de kıtlık yaşanmasının kuraklığa bağlı olmadığını belirten O'Brien, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nüfusunun yüzde 80'i insani yardıma muhtaç Yemen'de devam eden korkunç kriz, acımasız şiddet, insan kaynaklı ama diyalog, müzakere yoluyla bu durum tersine çevrilebilir. Kriz kasti çünkü insanların birbirlerine karşı politikaları olmasaydı bugün insani kriz yaşanmazdı ama Yemen'de dünyanın en büyük insani krizlerinden biriyle karşı karşıyayız. Çok zor şartlar altında yardıma muhtaç insanlara ulaşmaya çalışsak da insan kaynaklı bu felaket karşısında yardımlar yeterli olmuyor. Günümüzün modern dünyasında Yemen'deki kolera salgınında vakalarının yarım milyona ulaşmış olmasından utanç duymalıyız."