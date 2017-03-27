“Yemen’de Çocuk Ölümleri İkiye Katlandı”

»Ana Sayfa»Yemen
27.03.2017 08:31
“Yemen’de Çocuk Ölümleri İkiye Katlandı”
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’de son bir yılda hayatını kaybeden, yaralanan veya savaşmaya zorlanan çocukların sayısının neredeyse ikiye katlandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), savaşın üçüncü yılına girilirken yayımladığı raporda, Orta Doğu’nun en fakir ülkesi olan Yemen’deki insani duruma dikkat çekti.

AA’da yer alan habere göre, çatışmalar nedeniyle Yemen’in “kıtlık” tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, yaklaşık yarım milyon çocuğun “aşırı derecede” yetersiz beslenmeye maruz kaldığı ifade edildi.

“Bin 500 Çocuk Öldürüldü”

Ülke nüfusunun yüzde 80’inin insani yardıma muhtaç olduğu kaydedilen raporda, “savaşmaya zorlanan çocukların” sayısının her geçen gün arttığı ve kız çocuklarının üçte ikisinin 18 yaşından önce evlendirildiği belirtildi.

Rapora göre, savaşın devam ettiği Yemen’de hayatını kaybeden, yaralanan veya savaşmaya zorlanan çocukların sayısı son bir yılda yaklaşık iki kat arttı.

Öldürülen çocuk sayısı 900’den bin 500’e, yaralanan çocuk sayısı yaklaşık bin 300’den 2 bin 450’ye ve “savaşmaya zorlanan çocukların” sayısı 850’den bin 580’e çıkarken okullara yönelik saldırılar ve bombalamalar da 4 kat artarak 212’ye ulaştı.

“2 Milyon Çocuk Okulsuz”

Sağlık sisteminin de çöktüğü ülkede 15 milyon kişinin sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığı belirtilen raporda, 106 kişinin kolera ve akut ishalden hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yaklaşık bin 600 okulun zarar gördüğüne ya da yerlerinden edilmiş aileleri barındırdığı için artık kullanılamadığına işaret edilen raporda, 2 milyon çocuğun okula gidemediğinin altı çizildi.

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