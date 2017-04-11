Yemen'de Çıkan Çatışmalarda 14 Kişi Öldü

»Ana Sayfa»Yemen
11.04.2017 23:30
Yemen'de Çıkan Çatışmalarda 14 Kişi Öldü
Taiz ilinde hükümet güçleri ile Husiler ve devrik lider Salih yanlıları arasında çıkan çatışmalarda 14 kişi öldü. Hükümet güçleri Muha ilçesinin doğusunda bazı noktalarda kontrolü sağladı.

Yemen'in Taiz ilinde hükümet güçleri ile Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları arasında çıkan çatışmalarda 14 kişi öldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümet güçleri, Taiz iline bağlı El-Muha ilçesinin doğusunda yer alan Mavza ilçesindeki Mafrak bölgesinde, En-Nar ve Nabıta dağları ile çevrelerindeki bazı bölgelerde kontrolü sağladı.

Kentte hükümet güçleri ile Husiler ve Salih yanlıları arasında çıkan çatışmalarda Husilerden 12, hükümet güçlerinden 2 kişi hayatını kaybetti.

Ez-Zugayriye bölgesi ile Es-Sevbani dağında çatışmalar devam ederken, hükümet güçleri ülkenin güneybatısındaki Husilerin en büyük üssü sayılan Halid bin Velid askeri kampını bombaladı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bir çok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, çeşitli kentlerde devam ediyor.

AA

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