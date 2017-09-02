Yemen’de Bayram Namazına Bombalı Saldırı!

Husiler, Yemen’de bulunan Marib ilinin batısındaki Sarvah ilçesinde bayram namazı kılan Abdurrabu Mansur el-Hadi’ye bağlı askerleri hedef aldı.

AA’da yer alan habere göre, bomba ile gerçekleştirilen saldırıda 7 asker öldü, 11 asker de yaralandı.

Husilerin, Sarvah’ı, San’a’nın savunmasında önemli hatlardan biri olarak gördüğü ve çevresindeki çoğu bölgede denetimi elinde bulundurduğu belirtiliyor.

İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana San’a başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı savaşta Abdurrabu Mansur el-Hadi’ye bağlı güçlere destek veriyor.