Yemen’de BAE’ye Ait Helikopter Düştü: 4 Ölü
Teknik arıza nedeniyle zorunlu inişe geçtiği sırada düşen Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait helikopterde ölenlerin bir yüzbaşı, bir üsteğmen ve iki astsubay olduğu açıklandı.
Yemen’in Şebve kentinde, Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği koalisyon güçlerinin bünyesindeki Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle zorunlu inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu 4 askerin öldüğü bildirildi.
BAE Haber Ajansı WAM’ın Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı’na dayandırdığı haberde, Şebve’deki rutin görevini yerine getirdiği sırada düşen helikopterde ölen askerlerin Yüzbaşı Ahmed Halife el-Beluşi, Üsteğmen Casim Salih ez-Zeabi ile astsubaylar Muhammed Said el-Hassani ile Semir Muhammed Murad Ebubekir olduğu ifade edildi.
Koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Türki el-Maliki daha önce yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle Abdurrabu Mansur Hadi güçlerinin kontrolündeki bir yere mecburi iniş yaptığını ve mürettebatın hafif yaralandığını duyurmuştu.
Kaynak: AA
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