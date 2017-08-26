Yemen’de ABD’ye Ait Helikopter Düştü

ABD Merkez Komutanlığı, yaptığı açıklamada, kendisine ait Black Hawk tipi bir helikopterin, Yemen’in güney sahiline 20 mil uzaklıkta düştüğünü duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, eğitim sırasında düşen helikopterin 6 mürettebatından 5’inin kurtarıldığı, bir askerin ise kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği dile getirildi.

Yemen’in güney illerinde konuşlanmış durumda bulunan ABD kuvvetleri, ağustos ayının başlarında ülkenin güneydoğusundaki Şebva ilinde el-Kaide’ye yönelik olduğu belirtilen operasyona destek vermişti.