“Yemen’de 7 Milyon Kişi Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin internet sitesinden yayımlanan raporda, dünyadaki en büyük insani krizlerden birinin yaşandığı Yemen’de 7 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, 5 yaşın altındaki 2,3 milyon çocuğun da yetersiz beslendiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, Yemen’de halkın üçte ikisinin insani yardıma ve korumaya muhtaç olduğunun vurgulandığı raporda, ülkede barınak, gıda, su ve sağlık hizmetlerinin acil ihtiyaçlar arasına girdiği ifade edildi.

Tedavisi Mümkün Hastalıklar Can Alıyor

Amran iline bağlı Hamir ilçesinin civarındaki mülteci kamplarında yaşayan ailelerin hikâyelerine de yer verilen raporda, masum insanların savaştan etkilendiği, 3 milyondan fazla kişinin ülkeden kaçtığı, ülke içinde de 2 milyon kişinin yerlerinden edildiği kaydedildi.

Ülkedeki kolera salgınına da değinilen raporda, insanların, temel sağlık hizmetlerinin verilememesi nedeniyle tedavi edilmesi mümkün hastalıklardan hayatını kaybettiği belirtildi.