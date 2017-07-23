“Yemen’de 20 Milyondan Fazla Kişi İnsani Yardıma Muhtaç”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) Yemen’e ilişkin aylık yayımladığı raporda, ülkede insani yardıma muhtaç insan sayısının yaklaşık yarım milyon arttığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, Yemen’de 20,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç durumda olduğu, söz konusu artışın, gıda güvensizliği ile bölgede yayılan kolera virüsüyle doğrudan ilişkili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, finans desteği düşük olmasına rağmen 124 insani yardım kuruluşunun, 2017 hedeflerinin yüzde 36’sını gerçekleştirebildiği aktarıldı.

Öte yandan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer’in iki yılı aşkın süredir yaşanan çatışmaların neden olduğu insani durumu incelemek üzere bu sabah Aden’e geldiği belirtildi.

Maurer’in, ziyaret kapsamında Yemen’de günden güne kötüye giden insani durumu görüşmek üzere ülkede aktif rol oynayan taraflarla bir araya gelmesi öngörülüyor.