Yemen’de 2 Bin Yeni Kolera Vakası!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 27 Nisan ile 7 Mayıs arasında Yemen’de 2 bin 22 kolera ve akut ishal vakasının rapor edildiğini duyurdu.

Ekimde baş gösteren salgından etkilenenlerin sayısı ise 26 bine yükseldi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, iki yıldır süren savaş nedeniyle ülkede sağlık sistemi ve altyapı büyük hasar görürken, WHO hastanelerin sadece yüzde 45’inin hizmet verebildiğini, 300 hastanenin ise hasar gördüğünü ya da yıkıldığını belirtti.

WHO sözcüsünün yaptığı açıklamada son günlerde şiddetli sağanak yağış nedeniyle çöp yığınlarının ülkede su kaynaklarına karıştığı kaydedildi.

Kolera, kirli suyla bulaşıp salgın hâline geliyor. Kusma ve akut ishal gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Eğer zamanında tedavi edilmezse hastalar saatler içinde hayatını kaybedebiliyor.

“Kaygılıyız”

WHO, salgının önlenmesinin “yüksek öncelik” olduğuna dikkat çekerken, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) de Yemen’de 5 hastanede kolera belirtileri taşıyan hastalar için karantina odaları oluşturdu.

Ülkede “acilen” insani yardımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan MSF’nin Yemen Temsilcisi Shinjiro Murata “Salgının yayılıp kontrol dışına çıkmasından kaygılanıyoruz.” yorumunu yaptı.

Savaşta 8 Bin Kişi Hayatını Kaybetti

Yemen’de, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun desteklediği Mansur Hadi’ye bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında Mart 2015’te başlayan çatışmalarda çoğu sivil 8 bin 10 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalarda 44 bin 500 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ülkede 18 milyon 800 bin kişinin “yardıma muhtaç” hâle geldiğini belirtiyor.