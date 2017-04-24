Yemen’de 17 Milyon Kişi Yardıma Muhtaç

Yemen’de Şii Husiler ile Hükümet yanlılarının iç savaşında insani krizin gittikçe ağırlaşmasına neden oluyor. Yemen’deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, 17 milyon kişinin yardım beklediğini söyleyerek müzakerelerin tekrar başlaması çağrısında bulundu. McGoldrick, Yemen’in ‘unutulan bir ülke’ olmaması ve gereken insani yardımın toplanabilmesi için bu ülkede yaşanan sıkıntıların boyutunun dünyaya gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

McGoldrick, “Suriye ve Irak’taki gelişmeler, Yemen’i ‘unutulan ülke’ olma tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor” dedi. “Yemen, şuan dünyadaki en büyük insani krizin yaşandığı ülke. 27 milyon kişiden 17 milyonu insani yardıma muhtaç” diyen McGoldrick, uluslararası koalisyon güçlerinin, Hudeyde ilinin Kızıldeniz sahil şeridi ve stratejik öneme sahip limanının kurtarılması için Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarına yönelik başlatacağı söylenen operasyonlara da değindi. Operasyondan dolayı ülkeye getirilen yardımların sekteye uğrayacağını ifade etti. McGoldrick, müzakereler için BM’nin yoğun çaba harcadığını ancak ufukta müzakerenin görülmediğini de belirtti.

Kaynak: TRT Haber