Yedek Milletvekilliğinden Vazgeçildi
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin pazartesi akşamı yaptığı 45 dakikalık görüşmeden anayasa değişiklik teklifinde yapılacak rötuşlar konusunda da uzlaşı çıktı. Yedek milletvekili düzenlemesinin tekliften tamamen düşürülmesine, Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli nitelikler arasında sayılan "Doğuştan Türk" ifadesinin de çıkarılmasına karar verildi. HSYK'nın üye sayısı ise 15'e yükseltilecek
Al Jazeera'nın edindiği bilgilere göre Anayasa Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinde bu üç temel konunun yanı sıra bir kaç tane de teknik düzeltme yapılacak.
AK Parti, MHP'ye milletvekilleri ve teşkilatından gelen eleştirileri dikkate alarak, yedek vekillik düzenlemesinde değişiklik yerine düzenlemenin tamamen tekliften çıkarılmasını önerdi.
Mevcut Anayasa’nın 78. maddesinde değişiklik yaparak, ara seçimi ortadan kaldırmak gerekçesiyle teklifte yer verilen 'yedek milletvekilliği’ şöyle düzenlenmişti.
“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi, düşürülmesi, ölüm ile diğer boşalma hallerinde boşalan üyelikler aynı siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur.
Siyasi partilerin seçim çevrelerindeki milletvekilliği aday listelerinde bulunup da seçilemeyen adaylar, bulundukları sıra esas alınarak yedek milletvekili sayılırlar. Ayrıca siyasi partiler genel seçimlerde hem seçim çevresinde en az iki olmak üzere seçilecek milletvekili sayısının beşte biri oranında, bağımsız adaylar ise bir yedek milletvekili adayı gösterirler…"
Yıldırım - Bahçeli görüşmesinden önce AK Parti kaynakları, ‘yedek vekillik’ ifadesinin değişebileceği ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin boşalması halinde" ifadesinin konulabileceğini belirtti. Ancak görüşmeden sonra düzenlemeden tamamen vazgeçildiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerde aranacak özellikler arasında sayılan "Doğuştan Türk vatandaşı olma" koşulundan da vazgeçildi. AK Parti milletvekilleri ifadeyi ırkçı bulmuştu. Mevcut anayasadaki metnin korunacağı kaydedildi.
MHP lideri Bahçeli'nin onay verdiği bir başka değişiklik teklifi de HSYK üye sayısının artırılması konusuna oldu. Teklif ile 12'ye düşürülen üye sayısının 15'e çıkarılacağı öğrenildi. Kuruldaki avukat ve öğretim üyesi sayısının azaltılarak, adli yargıdan gelecek üyelerin sayısında artış sağlanacak.
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