YDS Sonuçları Açıklandı

»Ana Sayfa»Eğitim
20.04.2017 17:29
YDS Sonuçları Açıklandı
YDS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınava girenler, YDS sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek öğrenebilirler.

ÖSYM tarafından 2 Nisan'da yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YDS ilkbahar dönemine ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı, itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği bildirildi.

Buna göre, Farsça testindeki 18. soru ile İtalyanca testindeki 77. sorunun iptal edilmesine, İtalyanca testindeki 67. sorunun "D" olarak girilmiş cevabının "C" olarak değiştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonucu öğrenmek için tıklayınız

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