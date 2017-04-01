YDS Adayları 09.45’ten Sonra Sınava Alınmayacak

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01.04.2017 14:16
YDS Adayları 09.45’ten Sonra Sınava Alınmayacak
Yarın yapılacak İlkbahar dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın başlama saati olan 10.00’dan 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.

ÖSYM tarafından düzenlenen ilkbahar dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), yarın saat 10.00’da başlayacak. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 09.45’ten sonra gelmeleri hâlinde sınava alınmayacak.

Sınav Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapılacak.

Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunanca’dan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılacak. Bu dillerden sınava giren adaylar, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularını yanıtlayacak.

Diğer dillerde ise sınav, yabancı dilden Türkçe’ye ve Türkçe’den yabancı dile çeviri şeklinde yapılacak. Türkçe’ye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılacak.

Adaylara sınavda 180 dakika süre verilecek.

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