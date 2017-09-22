Yazısı Sansürlenen Ahmet Taşgetiren Star’dan Ayrıldı

Ahmet Taşgetiren aynı gazetede bir süredir Ahmet Kekeç’in de sataşmalarına muhatap oluyordu. Geçtiğimiz günlerde Kekeç’e cevap vermek durumunda kalan Ahmet Taşgetiren bu sefer de gazetenin yazarları AK Partili Milletvekili Mehmet Metiner ve Hüseyin Gülerce tarafından hedef alınmıştı.

Star gazetesinin gerek Kekeç gerekse diğer iki yazarın itham içerikli yazılarını öne çıkarması ve ek olarak cevap nitelikli son yazısının yayınlanmamasını gerekçe gösteren Ahmet Taşgetiren, bu nedenle Star’dan ayrılmak durumunda kaldığını söyledi.

Ahmet Taşgetiren’in konuyla ilgili sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: