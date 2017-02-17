Yazıcıoğlu Davasında 10 Polis Tutuklandı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü helikopter kazasında manipülasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan 10 polis tutuklandı.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü helikopter kazasında manipülasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan 10 polis tutuklandı.
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