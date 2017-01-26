Geçtiğimiz hafta sabaha karşı 03.00 sularında evine yapılan baskınla gözaltına alınan araştırmacı-yazar Hayati Sedef'in gözaltı süresi 5 gün daha uzatıldı.

Islahhaber.net sitesi, Hayati Sedef'in ailesinden aldığı bilgiler neticesinde evine yapılan baskının gece 03.00 sularında yapıldığı ve aramaların sabah 09.00'a kadar devam ettiği ve aramalar sonucunda bilgisayar, cep telefonu ve kitaplara el konulduğu ve gözaltına alındığını duyurmuştu.

5 Günlük gözaltı süresinin sonuna yaklaşılırken Emniyet Müdürlüğü Hayati Sedef'in gözaltı süresinin 5 gün daha uzatıldığını ailesine ve yakınlarına bildirdi.