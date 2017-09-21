Yayladağı Kırsalına Top Mermisi Düştü!
Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki kırsal alana Suriye’den atıldığı belirlenen bir top mermisi düştü.
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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan 3. Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Pulluyazı Karakolu’nun yakınlarındaki kırsal alana, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirlenen top mermisi isabet etti.
AA’da yer alan habere göre, can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri, misliyle karşılık verdi.
Suriye sınırındaki Pulluyazı Karakolu, Türkmendağı’na yaklaşık 500 metre mesafede yer alıyor.
Etiketler : hatay, yayladağı, suriye, beşşar esed
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