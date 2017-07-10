Yayladağı Kırsalına Bir Top Mermisi Daha Düştü!

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yer alan 3. Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Topraktutan Hudut Karakolu’nun yakınlarına, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirlenen bir top mermisi isabet etti.

AA’da yer alan habere göre, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı, hudut birlikleri merminin atıldığı bölgeye misliyle ateşle karşılık verdi.

Türkiye’nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık bir kilometre mesafede bulunuyor.