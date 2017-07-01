Yayladağı Kırsalına 2 Top Mermisi Düştü!

Hatay’ın Suriye sınırında yer alan Yayladığı ilçesindeki 3. Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Topraktutan Hudut Karakolu’nun yakınlarına, Beşşar Esed güçlerinin bulunduğu bölgeden atıldığı değerlendirilen 2 top mermisi isabet etti.

AA’da yer alan habere göre, olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, hudut birlikleri saldırının geldiği bölgeye misliyle karşı atış yaptı.

Türkiye’nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık 1 kilometre mesafede yer alıyor.