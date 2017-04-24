Yasin Börü'nün Babası: İnsanın İçi Ferahladı

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, oğlu ve üç arkadaşının katledilmesi ilişkin davada verilen kararı değerlendirirken, "Azmettiriciler de cezaya çarptırılsaydı daha güzel olurdu ama az çok yine de insanın içi ferahladı." dedi.

"Cezalarını çeksinler"

Fikri Börü, 16 duruşmadır mahkemeye gelip gittiklerini belirterek, "Bize de yazıktı. Üçüncü, dördüncü mahkemede cezalandırılmaları gerekiyordu. Azmettiriciler de cezaya çarptırılsaydı daha güzel olurdu. Milletin çocuklarına sebep olanlar zaten onlardır. Ama az çok yine de insanın içi ferahladı. Gitsinler cezaevinde cezalarını çeksinler." ifadesini kullandı.

Olaylar sırasında katledilen Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise iki yıldır çok zahmet çektiklerini ancak sanıkların cezalandırılmasıyla içlerine biraz su serpildiğini bildirdi.

"Kalbim yerine geldi"

Gökguz, "İnan ki sanık avukatları konuşunca kalbim duruyordu. Fakat bu akşam kalbim yerine geldi. Allah razı olsun, basın davanın peşini bırakmadı, Müslümanlar elhamdülillah destek oldu. Mahkeme bir karar verdi. Adalet yerini tam bulmadı ama yine de iyidir." diye konuştu.

AA