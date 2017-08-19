Yasin Börü’nün Ailesinden Tazminat Talebi

Diyarbakır’da PKK’nın gerçekleştirdiği Kobani olaylarında şehit edilen Yasin Börü’nün ailesi, Diyarbakır İdare Mahkemesi’ne başvurarak Valilik’ten şikayetçi oldu. Başvuruda, 6, 7 ve 8 Ekim 2014’teki terör olaylarının engellemesinde ve olaylara müdahale edilmesi konusunda emniyet güçlerinin ağır ihmallerinin söz konusu olduğu iddia edildi. Ailenin avukatları, terör olaylarına hiç müdahale edilmediğini veya çok geç müdahale edildiğini kaydederek, gelen ihbarların kronolojik olarak sıralanarak sadece ekip gönderildiğini belirtti. Önleyici tedbirlerin alınmadığına dikkat çeken aile avukatları, Börü’nün şehit edildiği olayın 17.30’da başladığını, maktüllerin şehit edildiği bilgisinin 18.40’ta emniyete intikal ettiğini, ekiplerin ise olay yerine 21.18’te gittiğini ileri sürdü.

Etkin müdahale yapılmamasında idari makamların verdiği kararların da etkili olduğunu kaydeden avukatlar, dönemin Diyarbakır Valisi ve emniyet müdürünün de ihmali olduğunu öne sürdü. İdari tahkikat için müfettiş tayin edilip araştırma yapılması gerektiğini talebinde dikkat çeken avukatlar bu sürecin de yapılmadığını belirtti. Ayrıca maddi ve manevi zararların tazmini için Valiliğe 17 Temmuz 2017’de başvurulduğu belirtilerek, valiliğin zarar tespit komisyonu 3 Ağustos’ta verdiği yanıtta, Börü’nün mirasçılarına 28 bin 208 lira ölüm tazminatı ödendiğini ve bu yüzden maddi tazminat talebinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

‘VALİLİĞİN İŞLEMİ HUKUKA AYKIRI’

Valiliğin yanıtına başvuruda yer veren avukatlar ise, ödenen tazminatın maktülün sivil şehit statüsüne alınmasından dolayı verilen bir hak olduğunu ifade etti. Bununla birlikte de talep ettikleri tazminatın destekten yoksun kalmaktan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat olduğu hatırlatıldı. Valiliğin söz konusu işleminin de hukuki dayanaktan yoksun olduğu ileri sürüldü. Başvuruda, Yasin Börü’nün anne ve babasına 1’er milyon ve iki kardeşine de 250 bin TL’den toplam 2 buçuk milyon TL’lik maddi ve manevi tazminat talebinde bulunuldu.

Kaynak: Karar